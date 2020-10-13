Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

13.10.2020 23:47
Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı. Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner, 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı. İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna, İspanya'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

4. Grup: Ukrayna-İspanya: 1-0

Almanya-İsviçre: 3-3

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan- Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0

Karadağ- Lüksemburg: 1-2

D Ligi

1. Grup: Letonya- Malta: 0-1

Faroe Adaları- Andorra: 2-0

2. Grup: Liechtenstein- San Marino: 0-0

Almanya, İsviçre, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika Spor

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