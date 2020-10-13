Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna , İspanya 'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı. Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner , 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı. İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

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