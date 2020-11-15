Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)

Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Rusya'yı 3-2 yendi.

46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1.

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.