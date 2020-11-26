Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.11.2020 20:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal MaviHes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Ahmet Kartal (Dk. 45 Lopes), Oğuzhan Çapar, Adem Doğan (Dk. 45 Kolovetsios), Emirhan Doğan (Dk. 45 Aziz Behic), Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Emre Demir (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Mavi

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Ahmet Kartal (Dk. 45 Lopes), Oğuzhan Çapar, Adem Doğan (Dk. 45 Kolovetsios), Emirhan Doğan (Dk. 45 Aziz Behic), Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Emre Demir (Dk. 104 Mehmet Erya Özbek), Muğdat Çelik, Yaw Ackah (Dk. 86 Attamah), Alibec (Dk. 42 Kanga)

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Ender Gör (Dk. 80 Bahadır Erol), Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Miraç Acer, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 64 Uğur Kuru), Berkay Sefa Kara (Dk. 73 İsmail Haktan Odabaşı), Bahadır Taşdelen, Musa Caner Aktaş (Dk. 97 Burhan Eşer), Oğuz Kocabal (Dk. 45 Samet Yalçın), Batuhan Karadeniz (Dk. 64 Can Erdem)

Goller: Dk.10, Dk.25, Dk.34 (Penaltıdan) Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon), Dk.12, 84 Kvrzic, Dk. 86 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 67 Miraç Acer, Dk. 76 Ender Gör (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 44. Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Lopes, 90+3 Oğuzhan Çapar (Hes Kablo Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon, normal ve uzatma süresi 3-3 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'a 4-3 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

10. dakikada Hekimoğlu Trabzon öne geçti. Hekimoğlu Trabzon'un kazandığı köşe vuruşunda kafadan seken topa arka direkte ayağıyla dokunan Batuhan Karadeniz meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

12. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında yerden seken topu iyi takip eden Kvrzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

25. dakikada orta sahadan atılan ara pası kontrol eden Batuhan Karadeniz, ceza sahası dışından kalecinin üzerinden aşırttıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Hekimoğlu Trabzon Hasan Hüseyin Acar'ın eliyle topu kontrol etmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Batuhan Karadeniz farkı 2'ye çıkartan golü attı: 1-3.

84. dakikada Kvrzic cezasahası önünde buluştuğu topa yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

86. dakikada Kanga Hes Kablo Kayserispor'a beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan ortalanan topa iyi yükselen Kanga kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Kolovetsios penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Kanga ile Lopes ise penaltı atışından faydalanamadı.

Hekimoğlu Trabzon'da ise Burhan Eşer, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı, Uğur Kuru topu filelerle buluşturdu.

Hekimoğlu Trabzon penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, Hasan Hüseyin Acar, Yusuf Bozdoğan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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