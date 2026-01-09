Futbolcular Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi\'nde Buluştu

İKİNCİ devre hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdüren takımların futbolcu ve teknik heyetleri cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, Bursaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinden bazı futbolcular ve teknik heyetler, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'ne geldi. Takım otobüsleriyle gelen futbolcular ve teknik heyetler burada cuma namazı kıldı. Namaz sonrası futbolcular taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.