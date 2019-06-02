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Futbolda maçın ardından

13 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenerek kupayı kazanan Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, "zor bir sezon geçirip, inanılmaz bir başarı elde ettiklerini" söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenerek kupayı kazanan Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, "zor bir sezon geçirip, inanılmaz bir başarı elde ettiklerini" söyledi.
Kloop maçın ardından yayıncı televizyonlara verdiği demeçte, kupayı Liverpool taraftarlarına ve ailesine atadı.
Soyunma odasında tüm futbolcuların sevinçten ağladığını söyleyen Alman teknik direktör, "Bu inanılmaz bir şey. Çok yoğun bir sezon geçirdik ama kazandık." şeklinde konuştu.
Avrupa kupaları kariyerinde bundan önceki final maçlarını kaybettiğini hatırlatan Klopp, şu ifadeleri kullandı:
"Samimi olmak gerekirse, 7 finalde oldum ve hepsini kaybettim. Bu sürede taraftarlar benden daha fazla acı çekti. Şimdi kazandığımız için bu çocuklar ve ailem adına çok mutluyum. Onlar benim için üzüldüler ve herkesten fazla bu kupaya layık oldular."
Avrupa Süper Kupası'nda 14 Ağustos'ta İstanbul'da Chelsea'ya karşı oynayacakları maçla ilgili olarak, "İstanbul, Liverpool'a uğurlu gelmişti. 2005'te geriden gelerek Milan'a karşı kazanmıştı. İstanbul, Liverpool için güzel bir şehir. Siz ne düşünüyorusunuz?" sorusuna ise Klopp, "UEFA'ya bizleri İstanbul'da beklemesini önceden söylemiştim. Hikayemizi devam ettirmeliyiz. Ama İstanbul'un başarısını tekrarlamak çok iddialı olur." cevabını verdi.
Muhammed Salah
Diğer yandan Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah ise "Kariyerim için, bir köyden Kahire'ye gitmek ve bu düzeyde bir Mısırlı olabilecek için çok fedakarlık ettim. Benim için inanılmaz bir şey." dedi.
Salah, karşılaşmanın ardından yayıncı televizyonlara yaptığı açıklamada, başarının bireysel başarılara değil tüm takıma ait olduğunu vurguladı.
"Şimdi herkes mutlu. Üst üste ikinci finali oynadığıma ve bu maçta 90 dakika oynadığıma sevindim." diyen Salah, "Bugün herkes elinden geleni yaptı. Bugün için mükemmel bireysel performans yoktu, tüm takım inanılmazdı." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın 2. dakikasında kendisinin attığı penaltı golüyle ilgili pozisyonu da değerlendiren Salah, gelecek sezon İngiliz liginde VAR uygulamasına geçilecek olmasına atıfta bulunarak, "VAR'ı gelecek sezon göreceğiz ama ben şimdiden beğendim." açıklamasında bulundu.
"Bir final kazanılır, sonrasında analiz edilmez"
Bu arada Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bir final kazanılır, sonrasında analiz edilmez." dedi. Maçın ilk dakikasında penaltıdan gol yemelerinin takımın heyecanını etkilediğini kaydeden Pochettino, penaltıya sebep olan Sissoko'nun elini topu durdurmak için kaldırmadığını savundu.
Tottenham Kulübü de resmi twitter hesabından "İnanılmaz bir sezon oldu ve her zaman hafızamızda kalacak. Bu kez olmadı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarız bizden gurur duymuşlardır." yorumu paylaşıldı.
Öte yandan final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP), Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Virgil Van Dijk seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:31 Kaynak: AA
İstanbul, Tottenham, Liverpool, Spor
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