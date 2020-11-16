"Futbolda şike kumpası" davasında ara karar - Son Dakika

"Futbolda şike kumpası" davasında ara karar

16.11.2020 15:45

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 87 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 2 tutuklu sanık ve bir kısım sanık avukatları ile müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu bazı sanıkların bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların ek savunmalarının alınmasının ardından tarafların taleplerine geçildi.

Sanıklar, ek savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Söz alan müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Mesut Aydın ve İbrahim Emre'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmalara katılmayan bazı sanıkların ek savunmalarının bir sonraki celse alınmasına karar veren heyet, Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma taleplerinin kabulünü kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, 3 Temmuz 2020'de görülen duruşmada, firari sanıklar ile haklarında yalnızca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış, böylece sanık sayısı 87'ye düşmüştü.

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Karar, Şike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Futbolda şike kumpası' davasında ara karar - Son Dakika


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