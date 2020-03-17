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Futbolun kader günü

6 saat önce

TÜM dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok spor organizasyonu ile ilgili erteleme ya da iptal kararı verirken Avrupa futbolunun patronu UEFA'da da bugün kritik bir zirve gerçekleştirecek.

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TÜM dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok spor organizasyonu ile ilgili erteleme ya da iptal kararı verirken Avrupa futbolunun patronu UEFA'da da bugün kritik bir zirve gerçekleştirecek. Geride kalan haftada koronavirüsün Avrupa'daki yayılma hızı dikkate alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta oynanacak Avrupa Ligi müsabakalarının ertelenmişti. Bugünkü zirvede başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.


Tedbirler gereği zirveye giden yok!


UEFA'ya üye 55 federasyon ile birlikte Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu toplantıda hemen herkesin merakla beklediği Euro 2020'nin oynanıp oynanmayacağı da karara bağlanacak. 12 farklı şehirde gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona ile ilgili olarak aralık ayında oynanması konusundaki iddialara karşın Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl kaydırılarak 2021'e alınması bekleniyor.


Süper Lig için de belirleyici olacak


ŞAMPİYONLAR Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'yle ilgili olarak ise erteleme kararı alınmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak UEFA'nın hedefi bu iki organizasyonu da 2020 senesi içinde bitirmek. Erteleme kararı sonrasında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Şampyonlar Ligi finali de ötelenecek. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 hakkında vereceği karar Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin durumuyla ilgili alacağı kararda belirleyici olacak.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:03 
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