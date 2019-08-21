Son Dakika Haberleri: Futbolun taban birlikleri tesisleri inceledi
Son Dakika Spor Haber

Futbolun taban birlikleri tesisleri inceledi

30 dakika önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün Kilimli İlçesinde ki futbol sahalarında incelemeler yaptı.

Futbolun taban birlikleri tesisleri inceledi, System.String[]
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün Kilimli İlçesinde ki futbol sahalarında incelemeler yaptı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün dün Kilimli, Karadon ve Gelik sahasında incelemelerde bulundu. Yüksel, tesislerde ki eksikleri tespit ederek, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Belediye Başkanlarımız ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızla beraber Kilimli İlçesinde ki futbol sahalarında incelemeler yaptık. Eksikleri yerinde tespit ettik. Eksiklerin giderilmesi ve yeni sezona yetişmesi için talimat verildi. Sağolsun Belediye Başkanlarımız ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızda bize elinden gelen desteği veriyor. İnşallah yeni sezona kadar tesislerimizde eksikler tamamen giderilmiş olacak"dedi. - ZONGULDAK
Kamil Altun, Kemal Demir, Zonguldak, Kilimli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu! David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku! Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolun taban birlikleri tesisleri inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]