G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi
21.01.2021 00:43
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin Arda Turan'ın 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.
Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.
Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.
HAMLESİ TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.
Son Dakika ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Gülben Ergen'den çok konuşulacak Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi Eşiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan ayakkabıcı hayatını kaybetti Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı