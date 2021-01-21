G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi - Son Dakika

G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

21.01.2021 00:43

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin Arda Turan'ın 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.

Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

HAMLESİ TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.

G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

İrfan Can Kahveci, Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi - Son Dakika Spor


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