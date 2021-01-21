G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.

Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

HAMLESİ TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.