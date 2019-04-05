Son Dakika Haberleri: G7'de Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Akdeniz'de Stk'lar Kaçakçıların İşbirlikçiliğini Yapmış...

G7'de Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Akdeniz'de Stk'lar Kaçakçıların İşbirlikçiliğini Yapmış...

5 dakika önce

- G7'de Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Akdeniz'de STK'lar kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir"PARİS - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner "Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir" dedi.

- G7'de Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Akdeniz'de STK'lar kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir"

PARİS - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner "Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir" dedi.
Paris'te gerçekleşen G7 zirvesinde konuşma yapan Fransa İçişleri Bakanı Christopher Castaner Akdeniz'deki mülteci krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki birçok ülkeyi ilgilendiren Akdeniz mülteci krizi hakkında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir" dedi.
Kaçakçılar ile STK'lar arasında gizli bir anlaşma olduğunu dile getiren bakan, Akdeniz'de mültecileri kurtarma çalışması yapan STK'ların kaçakçılar ile görüştüğünü söyleyip sorumluluk çağrısında bulundu. STK'ların mültecilere yardımda esas rol oynadığının altını çizen bakan bazı durumlarda kaçakçılar ile anlaşma yapıldığını söyleyip STK'ların kaçakçılar ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.
(ÖK-EK-HA-D)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:02 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Fransa, Akdeniz, Güncel
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