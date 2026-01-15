G7'den İran'a İnsan Hakları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

G7'den İran'a İnsan Hakları Uyarısı

G7\'den İran\'a İnsan Hakları Uyarısı
15.01.2026 06:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 dışişleri bakanları, İran'ın protestoculara yönelik şiddetini kınadı ve ek tedbir tehdidinde bulundu.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın protestoculara karşı şiddete başvurmasını kınayarak, "G7 üyeleri, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestolara ve muhalefete yönelik baskıyı sürdürmesi halinde ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ile İtalya'dan oluşan ve Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7 grubunun dışişleri bakanları, İran'daki gelişmelerle ilgili ortak bir yazılı açıklama yayınladı. İran rejiminin protestoculara yönelik baskıcı tutumundan derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İranlı yetkililerin, 2025 yılının Aralık ayı sonundan bu yana daha iyi bir yaşam, haysiyet ve özgürlük için meşru taleplerini cesurca dile getiren İran halkına yönelik acımasız baskısının yoğunlaşmasına şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi. Bildirilen yüksek ölü ve yaralı sayılarının endişe verici olduğu aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kasıtlı şiddet kullanmasını, protestocuları öldürmesini, keyfi gözaltıları ve sindirme taktiklerini kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinden İran'a itidal çağrısı

İran yönetimine uluslararası insan haklarına uyma çağrısı yapılarak, "İranlı yetkilileri itidal göstermeye, şiddetten kaçınmaya ve İran vatandaşlarının ifade özgürlüğü, bilgi arama, alma ve aktarma hakkı ile örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü dahil tüm hak ve temel özgürlüklerini, misilleme korkusuna yol açmadan korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde G7 ülkelerinin harekete geçeceği hatırlatılarak, "G7 üyeleri, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestolara ve muhalefete yönelik baskıyı sürdürmesi halinde ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır" uyarısında bulunuldu. - TOKYO

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel G7'den İran'a İnsan Hakları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
04:48
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı
İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
01:34
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 07:29:46. #7.11#
SON DAKİKA: G7'den İran'a İnsan Hakları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.