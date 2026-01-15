G7\'den İran\'a İnsan Hakları Uyarısı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın protestoculara karşı şiddete başvurmasını kınayarak, "G7 üyeleri, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestolara ve muhalefete yönelik baskıyı sürdürmesi halinde ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ile İtalya'dan oluşan ve Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7 grubunun dışişleri bakanları, İran'daki gelişmelerle ilgili ortak bir yazılı açıklama yayınladı. İran rejiminin protestoculara yönelik baskıcı tutumundan derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İranlı yetkililerin, 2025 yılının Aralık ayı sonundan bu yana daha iyi bir yaşam, haysiyet ve özgürlük için meşru taleplerini cesurca dile getiren İran halkına yönelik acımasız baskısının yoğunlaşmasına şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi. Bildirilen yüksek ölü ve yaralı sayılarının endişe verici olduğu aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kasıtlı şiddet kullanmasını, protestocuları öldürmesini, keyfi gözaltıları ve sindirme taktiklerini kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinden İran'a itidal çağrısı

İran yönetimine uluslararası insan haklarına uyma çağrısı yapılarak, "İranlı yetkilileri itidal göstermeye, şiddetten kaçınmaya ve İran vatandaşlarının ifade özgürlüğü, bilgi arama, alma ve aktarma hakkı ile örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü dahil tüm hak ve temel özgürlüklerini, misilleme korkusuna yol açmadan korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde G7 ülkelerinin harekete geçeceği hatırlatılarak, "G7 üyeleri, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestolara ve muhalefete yönelik baskıyı sürdürmesi halinde ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır" uyarısında bulunuldu. - TOKYO