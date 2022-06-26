G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı - Son Dakika
Üye Girişi

G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı

26.06.2022 20:58

Basın merkezine helikopterle ulaştırılan gazeteciler BERLİN - Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda başladı.

Basın merkezine helikopterle ulaştırılan gazeteciler BERLİN - Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda başladı. G7 Dönem Başkanı Almanya'nın, Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafının çekiminin ardından zirveyi takip eden gazeteciler, askeri helikopter ile Elmau Sarayı'ndan basın merkezine ulaştırıldı.

YORUMLAR
500
G7 Liderler Zirvesi başladı G7 Liderler Zirvesi başladı Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı
Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement