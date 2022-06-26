G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı

Basın merkezine helikopterle ulaştırılan gazeteciler BERLİN - Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Almanya 'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda başladı. G7 Dönem Başkanı Almanya'nın, Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi Almanya Başbakanı Olaf Scholz 'un konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafının çekiminin ardından zirveyi takip eden gazeteciler, askeri helikopter ile Elmau Sarayı'ndan basın merkezine ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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