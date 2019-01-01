Son Dakika Haberleri: Gabon Cumhurbaşkanı Aylar Sonra Kameralar Karşısına Geçti

Gabon Cumhurbaşkanı Aylar Sonra Kameralar Karşısına Geçti

34 dakika önce

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Gabon Cumhurbaşkanı Aylar Sonra Kameralar Karşısına Geçti, System.String[]
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Bongo, tedavi gördüğü ve nekahet dönemini geçirdiği Rabat'tan halkına 2 dakikalık bir videoyla seslendi. İyi yıl dileklerini paylaşan Bongo, halkından birlik olmalarını istedi.

Ali Bongo, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo'nun iyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belirtilmişti.

Ali Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Kral 6. Muhammed'in Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmiş ve Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.

Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: AA

24 Ekim, Cumhurbaşkanı, Gabon, Güncel
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