Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı - Son Dakika

Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için şehadetlerinin 19. yılında anma programı düzenlendi.

Diyarbakır'da, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için şehadetlerinin 19. yılında anma programı düzenlendi.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma programı, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, ellerinde Türk Bayrağı ve Okkan'ın fotoğrafları bulunan gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar şehitlik anıtına karanfil, Diyarbakırspor taraftarları da takıma ait atkı bıraktı.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaptığı açıklamada, 19 yıl önce şehit edilen Okkan ve polis memurlarını anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Gaffar Okan'ın " Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır" anıtta yer alan sözüyle doğru bir tespitte bulunduğunu ifade eden Yaman, "Kendisi bunu gerçekleştirmek için bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştı. Bizler burada olmasak da o zaman başka yerde görev yapsak da bunu biliyoruz. Haberlerini hep alırdık. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz gayret sarffetti, mücadele etti ve bu uğurda da Cenab-ı Allah ona şehadeti nasip etti, arkadaşlarıyla birlikte."

Yaman, şehit Emniyet Müdürü Okkan ve şehit bütün güvenlik görevlilerini rahmetle andıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Azize Şimşek de şehit Okkan'ın Diyarbakır'ı çok sevdiğini anımsatarak, kendilerinin de onu çok sevdiğinden anmaya katıldığını söyledi.

Oğullarından birinin ismini "Gaffar", diğerini de "Gaffar Okkan" bıraktığını ve bir oğlunu kaybettiğini belirten Şimşek, "Her gün buraya gelip bir Yasin okutup gidiyorum. Kim unutursa da ben unutmuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit emniyet müdürünün ismini alan Ali Gaffar Poçin de şehit emniyet müdürünün ismini taşıdığından çok mutlu olduğunu belirtti.

Şehit Okkan'ın kendisine nasıl biri olduğunun anlatıldığını aktaran Koçin, "Onu çok iyi anlatıyorlar. Şehrin, Diyarbakırspor'un babasıydı. Onu çok seviyoruz."

Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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