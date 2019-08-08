Son Dakika Haberleri: GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı

2 saat önce

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan mesajında, İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtirken, "Birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa çıktığı bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizde çok önemli yeri bulunan bayramlar, sevinç ve neşe günleridir. Sevme ve sevindirme günleridir. Yüce dinimiz, böyle mübarek günlerde birlik ve beraberlik halinde olmayı, sıkıntıları ve mutlulukları paylaşmayı emreder. Tüm Müslümanların kardeş olduğu bilinci ile bayramda aile büyüklerimizin yanında, yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri ve yoksulları unutmamalı bayram sevincini herkesle paylaşma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken bayramın birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yönelik devam eden zulümlerin son bulmasını ayrıca hac farizası için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin ve kurbanlarının kabul olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Güneydoğu Anadolu, Kurban Bayramı, Ahmet Kaplan, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Orta Doğu ve Afrika'nın hububatı Güneydoğu'dan Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]