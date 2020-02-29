GAHİB Başkanı Kaplan'dan İdlip desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAHİB Başkanı Kaplan'dan İdlip desteği - Son Dakika

GAHİB Başkanı Kaplan'dan İdlip desteği

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.

GAHİB Başkanı Kaplan'dan İdlip desteği, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını ifade etti.


GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, İdlip'te kahraman Mehmetçiğe yönelik düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Suriye'de huzur ve barışı tesis etmek için bulunan kahraman askerlerimize yönelik alçakça, haince saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türkiye güçlü bir devlettir. Kahraman ordumuz hainlere gereken cevabı vermektedir. Devletimizin ve Mehmetçiğin yanındayız. Hepimiz askeriz, hepimiz Mehmetçiğiz. Vatanımız için, bayrağımız için bizlere düşecek her türlü sorumluluğu seve seve yerine getirmeye hazırız. Hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ahmet Kaplan, Suriye, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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