Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında böyle gezmiş

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Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28) isimli bir kişi, kıyafetine tiner döktükten sonra kendini ateşe verdi.

ESNAF YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Görenlerin önce gösteri sandığı olay anbean çevredekiler tarafından kaydedildi. Gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.

OLAY ÖNCESİ KOSTÜMLE BEYOĞLU'NDA DOLAŞMIŞ

Öte yandan çevredeki esnafın ve vatandaşların ilk ifadelerine göre gencin olaydan bir süre önce bölgede kostümü ve asasıyla gezdiği öğrenildi. Gencin kendini ateşe vermeden önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

CEBİNDE KONYA'DAN GELİŞ OTOBÜS BİLETİ BULUNDU

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.