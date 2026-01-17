Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

RAMS Park'taki müsabakanın ilk yarısında topun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kalabalık savunma yapan rakibi karşısında gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Gaziantep FK ise kendi yarı alanında bekleyerek hızlı ataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıda Mauro Icardi'nin girdiği pozisyonlarda golü bulamadı. Gaziantep temsilcisi, Mohamed Bayo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 84. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Galatasaray, bu sezon 4. kez berabere kaldı. Geride kalan bölümde 13 galibiyet, 1 de yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 43'e çıkardı. "Cimbom" en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Gaziantep FK ise bu sezon 6. kez berabere kaldı. Altışar galibiyet ve yenilgisi olan kırmızı-siyahlı takım, 24 puana çıktı.

Barış Alper, 7 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, resmi maçlarda 7. kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da ikişer olmak üzere 26 müsabakada forma giyen Barış Alper, 7. kez ağları sarstı.

Ligde 5 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da birer golü bulunuyor.

Taraftarlardan "yönetim istifa" tepkisi

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Mücadelede takımlarının 1-0 geri düşmesinin ardından tribünlerde kısa süreliğine "yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini artıran taraftarlar, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" diye bağırdı.

Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan'a da tepki gösterdi.

İç sahada 3. puan kaybı

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki 10. Süper Lig müsabakasında üçüncü kez puan kaybetti.

Taraftarı önünde bu sezonki 10. lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet alırken 3. kez berabere kaldı.

Sahasında henüz mağlup olmayan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez fileleri havalandırırken kalesinde 9. golü gördü.

Son 11 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, ilk kez Gaziantep FK'ye puan kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı 8. lig maçına çıktı. Biri hükmen 7 maçı da kazanan (biri hükmen) Okan Buruk, ilk kez puan kaybetti.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 18 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinden 4 gol yedi.

RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 28 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 28 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 lig mücadelesinde 22 galibiyet aldı. Galatasaray, 6. kez berabere kaldı.

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'deki son 5 maçta galibiyet alamadı.

Ligdeki son 3 puanını 13. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde elde eden Gaziantep FK, sonrasındaki 5 mücadelede 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Bayo, ligde 7 gole ulaştı

Gaziantep FK'nin Gineli santrforu Mohamed Bayo, Trendyol Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırdı.

Sezondaki 13. maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7. kez gol sevinci yaşadı.

Bayo, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor'a ikişer, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol attı.