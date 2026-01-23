Galatasaray\'a Noa Lang Transferi

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Lang, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu. Aslan'da en son Hollandalı futbolcu olarak Patrick van Aanholt forma giymişti.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuları şöyle:

"Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang. "

En fazla Brezilya'dan

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları en fazla Brezilya'dan oldu. Sarı-kırmızılılarda Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius ve Gabriel Sara olmak üzere bugüne kadar Brezilya vatandaşı 25 futbolcu görev aldı.