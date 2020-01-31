Galatasaray altyapısında yetişen Melih, Muğlaspor'da - Son Dakika
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Galatasaray altyapısında yetişen Melih, Muğlaspor'da

6 saat önce

Galatasaray altyapısından yetişen Bekir Melih Gökçimen Muğlaspor'a transfer oldu.

Galatasaray altyapısında yetişen Melih, Muğlaspor'da, System.String[]

Galatasaray altyapısından yetişen Bekir Melih Gökçimen Muğlaspor'a transfer oldu.


TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, kadrosunu Bekir Melih Gökçimen ile güçlendirdi. Bekir Melih Gökçimen, Galatasaray altyapısındaki ve Genç Milli takımdaki performansı ile Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti ve sarı-kırmızılılarla 2017 yılında profesyonel imzaladı. Milli takım ile 50 maça çıkan 19 yaşındaki Bekir Melih aynı zamanda Türkiye forması ile Dünya kupasında da boy göstermişti. Portekiz ve Hırvatistan'dan da birkaç ekibin radarında olan Gökçimen, Muğlaspor ile sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Gökçimen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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