Galatasaray, Atletico ile 1-1 Beraberlik!

Galatasaray, Atletico Madrid maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti. Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetmişti. - İSTANBUL