Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 Beraberlik
Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 Beraberlik

Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 Beraberlik
21.01.2026 22:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanattan Ruggeri'nin yaptığı ortada Osimhen'in kafayla uzaklaştırdığı topu Simeone tekrar içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Hancko'nun yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

85. dakikada Griezmann'ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Baena'nın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı kornere gönderdi.

90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı.

Stat: RAMS

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 88), Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Ismail Jakobs dk. 80), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke (Jose Maria Gimenez dk. 56), Pablo Barrios (Robin Le Normand dk. 56), Thiago Almada (Alex Baena dk. 46), Alexander Sörloth (Antoine Griezmann dk. 61), Julian Alvarez (Nicolas Gonzalez dk. 73)

Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Johnny Cardoso, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque

Teknik Direktör: Diego Simeone

Goller: Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray), Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada, Pablo Barrios, Giuliano Simeone (Atletico Madrid) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

