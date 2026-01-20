Galatasaray, Atletico Madrid'le Karşılaşıyor - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Galatasaray, Atletico Madrid'le Karşılaşıyor

Galatasaray, Atletico Madrid\'le Karşılaşıyor
20.01.2026 10:58
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak. Maç saat 20:45'te başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 12 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetti.

Avrupa kupalarında 335. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.

Devler Ligi'nde 129. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ikinci

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

7. randevu

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar galibiyet alamazken, İspanyol takımı 4 defa kazandı. 2 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 2, Madrid ekibi ise 8 gol attı.

İki takım son olarak 25 Kasım 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaştı ve Atletico Madrid, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

İspanyollarla 35 kez karşılaştı

Galatasaray, bugüne kadar İspanyol takımlarıyla 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri de Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal'e karşı oynadı. Cimbom geride kalan 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Atletico Madrid'i tek mağlup eden Türk takımı Ankaragücü

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarından; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayseri Erciyesspor ile oynadı. Madrid ekibi yaptığı bu 14 maçta; 10 kez kazanırken, 1 defa kaybetti. 3 müsabakada da berabere kaldı. İspanyol temsilcisini tek yenen Türk takımı ise 1999-2000 sezonu UEFA Kupası 1. turunda 1-0'lık skorla Ankaragücü oldu.

La Liga'da 4. sırada

Atletico Madrid, La Liga'da bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 topladı ve averajla 4. sırada yer alıyor. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'u 5-1, Union Saint-Gilloise'yi 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi de 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, Liverpool'a 3-2 ve Arsenal'e de 4-0 kaybetti.

Eksikler

Galatasaray'da, Atletico Madrid maçı öncesinde Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın sakatlıkları bulunurken, Kazımcan Karataş da UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen de sahadaki yerini alacak.

Istvan Kovacs düdük çalacak

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Atletico Madrid'le Karşılaşıyor - Son Dakika

