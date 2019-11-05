Galatasaray, Avrupa'da deplasman galibiyetini unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.



Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.



Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.



Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda İtalya'nın Juventus, Kazakistan'ın Astana ve Portekiz'in Benfica takımlarıyla yaptığı maçlardan beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak bu sezon grupta Belçika'nın Club Brugge takımıyla yaptığı maçta 0-0 berabere kalmıştı.



Dış sahadaki son 6 maçta golü yok



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada da gol atamadı.



Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.



Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 6 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde hasret 15 maç



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti ise 15 maç oldu.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 15 karşılaşmada galibiyet alamadı.



"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan



Galatasaray, sonrasındaki 15 dış saha maçında 3 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.



Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda sadece 5 maç kazandı



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi.



Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 56 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 11'inde berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,