- Galatasaray, Belçika'ya uçtu

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te başlayacak mücadelede Jan Breydel Stadı'nda, Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Belçika'ya giden sarı-kırmızılı kafileye, alanda bulunan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverler, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.