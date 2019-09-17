Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Belçika'ya uçtu
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Galatasaray, Belçika'ya uçtu

1 saat önce

- Galatasaray, Belçika'ya uçtuİSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti.

- Galatasaray, Belçika'ya uçtu

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te başlayacak mücadelede Jan Breydel Stadı'nda, Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Belçika'ya giden sarı-kırmızılı kafileye, alanda bulunan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverler, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, Belçika'ya uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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