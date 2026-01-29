Galatasaray, City'ye 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, City'ye 2-0 Mağlup Oldu

29.01.2026 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 yenildi, play-off'a kalmayı başardı. Muhtemel rakipler Juventus ve Atletico Madrid.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Atletico Madrid ve Juventus oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City ile Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, 10 puanla 20'nci sırada yer aldı ve play-off'a kalmaya hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER; JUVENTUS VEYA ATLETİCO MADRİD

Galatasaray'ın bu sonucun ardından muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı kırmızılı takım play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid takımlarından biriyle eşleşecek. Kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılacak ve İlk maçlar 17-18 Şubat ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Galatasaray ilk maçı kendi evinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı sonunda ilk 8 bileti alan takımlar ise şöyle sıralandı:

1- Arsenal (24 puan)

2- Bayern Münih (21 puan)

3- Liverpool (18 puan)

4- Tottenham (17 puan)

5- Barcelona (16 puan)

6- Chelsea (16 puan)

7- Sporting Lizbon (16 puan)

8- Manchester City (16 puan)

Kaynak: DHA

Atletico Madrid, Galatasaray, Manchester, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, City'ye 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:09:49. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, City'ye 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.