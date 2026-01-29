Galatasaray, City'ye Rağmen Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
Galatasaray, City'ye Rağmen Son 16'ya Yükseldi

29.01.2026 02:14
Okan Buruk, Manchester City mağlubiyetine rağmen takımının cesaretini vurguladı ve playoff'a odaklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup olmalarına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna katılma hakkı kazandıkları Manchester City maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da saha içindeki futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turu oynamaya hak kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon yedik. 2 tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık. Rakibimize baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse 58-60'lara yaklaşan topa sahip olma oranı bu deplasmanda bizim için mutlu olduğumuz taraf ama daha çok pozisyon üretebilirdik. Rakibimizin de 2-0 sonrası girdiği pozisyonlar, bizim aldığımız riskler oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da saha içindeki futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu. İki takımın futbolcularını da bu anlamda tebrik etmek istiyorum"

"Galatasaray, hep cesur olan takımdı"

Son 16 play-off turunda muhtemel rakiplerinin Juventus ve Atletico Madrid olduğunun sorulması üzerine açıklama yapan, "Bu maça çıkmadan önce rakiplerin oynayacağı maça göre nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Bir ara 18.'ymişiz ama 20. bitirdik. Burada hangi rakibin geleceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz da takımlar için şans işi. Juventus da, Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Galatasaray takımı, hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi iç sahamızda oynayacağımız ilk maçta ortaya koyarsak kiminle oynarsak oynayalım en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da yeni liste içerisinde olması bizim için büyük bir şans olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

