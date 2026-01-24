Galatasaray\'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang da kadroda yer almadı.

Ismail Jakobs 7 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük müsabakasıyla 11'e döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmandaki mücadelede 11'de görev alan Jakobs, daha sonraki 6 maçta Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı oynamazken, geçtiğimiz çarşamba günkü Atletico Madrid karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Leroy Sane yedek kulübesinde

Sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane yedek kulübesinde bekledi. Süper Lig'de son olarak 8. haftada RAMS Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde yedeklerde yer alan Sane, daha sonraki 10 müsabakada 11'de başladı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 17 maçta 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina bekledi.

Taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümünde maçı takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL