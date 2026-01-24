Galatasaray'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı

Galatasaray\'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı
24.01.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Karagümrük karşısında 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Taraftar desteği yüksek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang da kadroda yer almadı.

Ismail Jakobs 7 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük müsabakasıyla 11'e döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmandaki mücadelede 11'de görev alan Jakobs, daha sonraki 6 maçta Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı oynamazken, geçtiğimiz çarşamba günkü Atletico Madrid karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Leroy Sane yedek kulübesinde

Sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane yedek kulübesinde bekledi. Süper Lig'de son olarak 8. haftada RAMS Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde yedeklerde yer alan Sane, daha sonraki 10 müsabakada 11'de başladı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 17 maçta 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina bekledi.

Taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümünde maçı takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör, Atletico Madrid, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Leroy Sane, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 21:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da 3 Değişiklikle Karagümrük Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.