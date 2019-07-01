Galatasaray'da 4 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı
42 dakika önce
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, 4 oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:54 Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray
Doğa Sigorta
, 4 oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Marko Arapovic ile Can Korkmaz
, Caner Erdeniz
ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı kaydedildi.
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