Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında cezalı!
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Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında cezalı!

1 saat önce

İngiltere Premier League'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.

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İngiltere Premier League'den kırmızı kart cezası bulunan 26 yaşındaki Florin Andone, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.


Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Yeni transferimiz Florin Andone, Premier League'de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası İngiltere FA tarafından üç maç men cezası almıştı. İki maçlık bölümünü Man City ve Bristol Rovers karşılaşmalarında çektiği için Kasımpaşa maçının ardından cezasını tamamlayacak."


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Galatasaray, İngiltere, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00 
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