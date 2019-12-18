Galatasaray'da aralık ayı divanı başladı, Başkan Mustafa Cengiz katılmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da aralık ayı divanı başladı, Başkan Mustafa Cengiz katılmadı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da aralık ayı divanı başladı, Başkan Mustafa Cengiz katılmadı

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

Galatasaray'da aralık ayı divanı başladı, Başkan Mustafa Cengiz katılmadı, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz katılmadı.


Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı Divan Başkanı Eşref Hamamcoğlu'nun gündemi okutmasıyla başladı. Daha sonra geçtiğimiz ay içinde vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve yöneticilerden Mahmut Recevik ile Dilek Kutlu yer aldı. Öte yandan divanda eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren ve Dursun Özbek de bulunuyor.


Toplantı geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Paris Saint-Germain maçı nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleşti.


Sarı-kırmızılıların aralık ayı divan toplantısında Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, Riva, Florya ve Kemerburgaz projelerinde son durum, Tüzüğün 87/14. maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması, Tüzüğün 96/8. maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet yönetsel sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak, Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri görüşülecek. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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