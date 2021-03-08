Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum - Son Dakika

Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum

08.03.2021 23:35
Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum, System.String[]

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçı sonrası TT Stadı'nın zemini sebebiyle yönetime yüklenmişti. Faslı yıldız, yaptığı eleştiriye ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum" dedi.

Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, "Dünkü röportajım sırasında Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum

"ZEMİN ETKİLİYOR"

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.

Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum

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Son Dakika Spor Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum - Son Dakika Spor


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