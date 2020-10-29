Galatasaray'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
29.10.2020 21:58
Galatasaray, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Son Dakika Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı