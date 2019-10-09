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Galatasaray'da gergin divan kurulu toplantısı

37 dakika önce

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açılış konuşması ile başladı ve daha sonra gündem ile ilgili maddeler okundu.

Galatasaray'da gergin divan kurulu toplantısı, System.String[]

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açılış konuşması ile başladı ve daha sonra gündem ile ilgili maddeler okundu.


Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Faruk Süren ile Dursun Özbek'in yanı sıra divan üyeleri katıldı.


Divan Kurulu toplantısında muhalefetten yönetime karşı sert tepkiler geldi.


Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu kürsüden yaptığı konuşmada, Divan kurulu olarak yönetimden denetim raporunu talep ettiklerini ancak yönetimin raporu vermediğini belirterek, "İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Galatasaray kulübü çaresiz değildir" dedi.


Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan ise, "Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte Galatasaray kalmayacak. Siz başkan seçilirken (Mustafa Cengiz) tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın. İlk yönetim kurulu toplantınızda seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur." şeklinde konuştu.


Kulüp Üyesi Ömer Tümay: "Sayın Başkan, siz gönüllerdeki başkan değilsiniz. Sizi ibra etmediler. Siz hukuk marifetiyle oradasınız. Galatasaray'ı, Galatasaray'ı bilen kişiler yönetmeli. Yoksa böyle çok sorunlar yaşarız."

Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 
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