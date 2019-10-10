Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Luyindama sevinci!
Son Dakika Spor Galatasaray'da Luyindama sevinci!

Galatasaray'da Luyindama sevinci!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Christian Luyindama'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi.

Galatasaray'da Luyindama sevinci!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Christian Luyindama'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi.


Kongo'nun Foottrdc sitesinin haberine göre Luyindama, sakatlığını beklenenden çok daha kısa süre içinde atlattı.


Luyindama'nın oynamaya hazır olduğu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ile oynayacağı maçta görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.

Christian Luyindama, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kongo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Kulübü'nün net borcu belli oldu!
Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Mustafa Cengiz'e sert eleştiri: Galatasaray tam gaz uçuruma gitmektedir Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Luyindama sevinci!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]