Galatasaray'da Luyindama sevinci!
1 saat önce
Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Christian Luyindama'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Christian Luyindama'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi.
Kongo'nun Foottrdc sitesinin haberine göre Luyindama, sakatlığını beklenenden çok daha kısa süre içinde atlattı.
Luyindama'nın oynamaya hazır olduğu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ile oynayacağı maçta görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31
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