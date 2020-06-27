Galatasaray'da Mario Lemina transferinde mutlu son - Son Dakika

Galatasaray'da Mario Lemina transferinde mutlu son

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a iyi haber geldi.

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a iyi haber geldi. Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık Fatih Terim, Mert Hakan'ı kadroya almak istiyordu. Türk oyuncuyu, Lemina'nın alternatifi olarak düşünüyordu. Böylece tecrübeli çalıştırıcı, aklındaki ilk isimle yola devam etme fırsatını yakalayacak. Bu gelişme, kulübün üzerindeki baskıyı da azalttı.

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"BENİM AÇIMDAN SORUN BULUNMUYOR"


Konuyla ilgili olarak Lemina daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Kendimi bugüne kadar en çok geliştirebildiğim Teknik Direktör Fatih Terim oldu. Ancak transfer bana bağlı değil. Southampton ve Galatasaray'ın anlaşması gerekiyor. Benim açımdan hiçbir sorun bulunmuyor" demişti. Ligin en kaliteli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Mario Lemina, son anda bir pürüz çıkmazsa, seneye de Galatasaray'da oynayacak.


ALTERNATİF SALİH ÖZCAN


Öte yandan Lemina'nın kalma ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Terim, Salih Özcan'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi. Bundesliga 2 takımlarından Kiel'de forma giyen Salih'in bonservisi Köln'de bulunuyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 27 maçta 5 gol-7 asistle oynadı. Selçuk, sezon sonunda bırakacak. Seri ise Fulham'a geri dönecek. Fatih Terim, orta alandaki alternatifleri çoğaltmak için Salih'in üzerinde duruyor. (Fanatik)


Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:00 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mario Lemina transferinde mutlu son - Son Dakika Spor
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