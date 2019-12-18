Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

Galatasaray'da aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı. Toplantıda sarı kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kançal ve Dilek Kutlu katılım gösterdi.

Toplantıda söz alan üyeler, genel olarak Riva arazisi, Florya arazisi için yapılan anlaşma ve borç yapılandırması hakkında konuşmalar gerçekleştirirken, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, açılış konuşmasında Florya arazisinin alınması konusunda yapılan anlaşmayı basından duyduğunu belirterek yönetimi eleştirdi.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı, söz alan tüm üyelerin konuşmasının ardından akşam saatlerinde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konuşmalar

Toplantıdan detaylar