Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yeni transferleri Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'ya yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Galatasaray yönetimi, beklentileri karşılayamayan Ryan Babel'in gitmesine izin verdi.

Galatasaray'da Ryan Babel rüzgarı 6 ayda bitti | Transfer Haberleri, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Yeni transferleri Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'ya yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Galatasaray yönetimi, beklentileri karşılayamayan Ryan Babel'in gitmesine izin verdi. Hollandalı futbolcu, sezon sonuna dek Ajax'a kiralandı.


DÜN HOLLANDA'YA GİTTİ


Galatasaray, Babel'in Ajax'a kiralanmasıyla, kendisini Finalsal Fair Play'de artıya geçirecek olan cüzi miktarda gelir elde edecek.


Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında bedelsiz olarak 3 yıllığına renklerine bağladığı Babel'e yılda 2.5 milyon Euro garanti ücret ödemeyi taahhüt etmişti. 33 yaşındaki oyuncu, dün takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Amsterdam'a gitti. Ayrıca, sezon başında 1 yıllığına kiralanan ancak devre arasında gönderilmesine karar verilen Emre Mor'un İngiltere Championship takımlarından Brentford ve Swansea ile görüştüğü belirtildi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:32 
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