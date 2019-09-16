Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da kazanan kadrosuna Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Ryan Babel gibi dünyaca ünlü oyuncuları ekleyen Galatasaray, bu başarıları ve transferlerinin karşılığını para olarak da almaya başladı. Sarı kırmızılılar, kombine, loca ve lisanslı ürün satışları dışında sponsorluk ve reklam gelirlerini de artırmayı başardı. Son olarak içecek firması Aroma ile yıllık 500 bin TL karşılığında anlaşma yapan Galatasaray'ın 2019-20 sezonundaki sponsorluk geliri 58.5 milyon TL'ye ulaştı. Forma göğüs reklamı veren Terra Pizza ve THY'den 18'er milyon TL alacak olan sarı kırmızılı kulüp, Bilyoner'den 9, Magdeburger'den 6, Lukoil'den 2.5 milyon TL'yi kasasına koyacak. Galatasaray ayrıca iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'ndaki saha içi reklamlarından 4.5 milyon TL gelir elde edecek.



62 MiLYON TL'YE ÇIKABİLİR



Sponsor firmalarla başarı endeksli anlaşmalar yapan sarı kırmızılı kulüp, futbol takımının Süper Lig'de şampiyon olması halinde 3.5 milyon TL civarında bonus alacak ve böylelikle toplam geliri 62 milyon TL'ye ulaşacak. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta anlaşma imzaladığı Aroma, hem 500 bin TL para verecek hem de kulübün tüm branşlardaki içeceklerini temin edecek.



Galatasaray'ın bir sezonluk reklam geliri



Terra Pizza: 18 milyon TL



THY: 18 milyon TL



Bilyoner: 9 milyon TL



Magdeburger: 6 milyon TL



Saha içi reklamları: 4.5 milyon TL



Lukoil: 2.5 milyon TL



Aroma: 500 bin TL TOPLAM:



58.5 milyon TL