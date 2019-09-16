Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi

14 dakika önce

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da kazanan kadrosuna Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Ryan Babel gibi dünyaca ünlü oyuncuları ekleyen Galatasaray, bu başarıları ve transferlerinin karşılığını para olarak da almaya başladı.

Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi, System.String[]

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da kazanan kadrosuna Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Ryan Babel gibi dünyaca ünlü oyuncuları ekleyen Galatasaray, bu başarıları ve transferlerinin karşılığını para olarak da almaya başladı. Sarı kırmızılılar, kombine, loca ve lisanslı ürün satışları dışında sponsorluk ve reklam gelirlerini de artırmayı başardı. Son olarak içecek firması Aroma ile yıllık 500 bin TL karşılığında anlaşma yapan Galatasaray'ın 2019-20 sezonundaki sponsorluk geliri 58.5 milyon TL'ye ulaştı. Forma göğüs reklamı veren Terra Pizza ve THY'den 18'er milyon TL alacak olan sarı kırmızılı kulüp, Bilyoner'den 9, Magdeburger'den 6, Lukoil'den 2.5 milyon TL'yi kasasına koyacak. Galatasaray ayrıca iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'ndaki saha içi reklamlarından 4.5 milyon TL gelir elde edecek.


62 MiLYON TL'YE ÇIKABİLİR


Sponsor firmalarla başarı endeksli anlaşmalar yapan sarı kırmızılı kulüp, futbol takımının Süper Lig'de şampiyon olması halinde 3.5 milyon TL civarında bonus alacak ve böylelikle toplam geliri 62 milyon TL'ye ulaşacak. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta anlaşma imzaladığı Aroma, hem 500 bin TL para verecek hem de kulübün tüm branşlardaki içeceklerini temin edecek.


Galatasaray'ın bir sezonluk reklam geliri


Terra Pizza: 18 milyon TL


THY: 18 milyon TL


Bilyoner: 9 milyon TL


Magdeburger: 6 milyon TL


Saha içi reklamları: 4.5 milyon TL


Lukoil: 2.5 milyon TL


Aroma: 500 bin TL TOPLAM:


58.5 milyon TL

Radamel Falcao, Galatasaray, Ryan Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma
Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü Radamel Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 2,7 milyon lira kazandırdı! Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sürprizi! 250 bin TL'lik teklif götürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 08:49:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk ve Falcao bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]