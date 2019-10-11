Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ardından şut çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaraylı futbolcular çift kale taktik oyunu oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
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