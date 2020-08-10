Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'ya Türk teknik adam talip!

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor. Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi. Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi. (Fanatik)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 10:09

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