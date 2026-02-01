Galatasaray\'dan Sevinç Fotoğrafı

Galatasaray'da Kayserispor maçının ardından yeni transfer Noa Lang, Kaptan Mauro Icardi ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, ilk olarak yeni transfer Noa Lang ile Kaptan Mauro Icardi'yi tribünlere çağırırken, iki futbolcu onların yanına giderek üçlü çektirdi.

Daha sonra taraftarlar, soyunma odasına giren Victor Osimhen'i sahaya çağırdı. Osimhen de taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. - İSTANBUL