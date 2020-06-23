Galatasaray'dan Şükrü Hanedar açıklaması! - Son Dakika

Galatasaray'dan Şükrü Hanedar açıklaması!

Galatasaray, "Mert Hakan Yandaş transferinde sorumlululuk idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura Hanedar'a kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

Galatasaray, "Mert Hakan Yandaş transferinde sorumlululuk idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura Hanedar'a kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:


Bugün bir gazetede ve bir internet sitesinde Futbol A Takım İdari Direktörümüz Şükrü Hanedar ile ilgili çıkan iddia ve ithamların gerçekle alakası bulunmamaktadır. Resmi kaynaklarımızdan iletilmediği sürece bu tür içeriklere itibar edilmemelidir.



Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:53 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Şükrü Hanedar açıklaması! - Son Dakika Spor
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