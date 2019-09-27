Galatasaray derbiye hazır
1 saat önce
Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmalar ısınma hareketleriyle başlandı. Ardından koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
(İHA)
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