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Galatasaray derbiye hazır

1 saat önce

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmalar ısınma hareketleriyle başlandı. Ardından koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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