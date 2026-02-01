Galatasaray Evindeki Yenilmezliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Galatasaray Evindeki Yenilmezliğini Sürdürüyor

01.02.2026 22:18
Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek evindeki 29. maçta 23 galibiyet aldı, yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

23:07
