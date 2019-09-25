Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın

58 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Cüneyt Çakır'ın, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek.

Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Trabzonspor- Beşiktaş maçı Ali Palabıyık'ın

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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