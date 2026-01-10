Galatasaray, Fenerbahçe'ye Üç Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Üç Değişiklikle Çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe\'ye Üç Değişiklikle Çıktı
10.01.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 3 oyuncu değişikliği yaparak Galatasaray'ın 11'ini belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finalde oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre sarı-lacivertliler karşısına 3 değişiklikle çıktı. Buruk; kaleci Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç, Lucas Torreira ve Mario Lemina'ya görev verdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda derbide önemli eksiklikler bulunuyor. Ülkesinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un dışında tedavisi yeni tamamlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo da kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay bekledi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Öte yandan Galatasaray yönetimi, yağmur yağışına önlem olarak taraftarlara kırmızı renkte yağmurluk verdi.

Gökmen Özdenak unutulmadı

Geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak, derbide unutulmadı. Özdenak için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Okan Buruk, Süper Kupa, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'ye Üç Değişiklikle Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Dev derbide ilk gol geldi
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:47:15. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'ye Üç Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.