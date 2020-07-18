Galatasaray galibiyeti hatırladı - Son Dakika

Galatasaray galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti.

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, Göztepe'nin golünü ise Stefano Napoleoni attı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Süper Lig'de 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Göztepe galibiyetinden önceki 8 müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalıp, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olmuştu.

Ligde yaklaşık 4,5 ay sonra maç kazanan Galatasaray, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

Galatasaray ligde puanını 55'e çıkartırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Galatasaray'ın penaltı şanssızlığı

Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında kazandığı penaltıyı golle sonuçlandıramadı.

Sofiane Feghouli ceza sahasında Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu kornere çeldi. Hakem Koray Gençerler, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla Beto'nun çizgi ihlali yaptığını belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Bu kez penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Younes Belhanda'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

VAR'la iptal edilen goller

Karşılaşmada Galatasaray ve Göztepe'nin kaydettiği birer gol VAR uygulamasıyla iptal edildi.

Maçın 22. dakikasında Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. VAR uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, saha kenarındaki monitörden pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Müsabakanın 65. dakikasında Göztepe'nin Stefano Napoleoni'nin ayağından bulduğu golde de VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Koray Gençerler, pozisyonun başlangıcında Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.

Yunus Akgün, ligde ilk golünü attı

Galatasaray'da maça sonradan dahil olan genç futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren Yunus, 90+7. dakikada ağları havalandırdı.

Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray galibiyeti hatırladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:10 Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
23:10
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:36:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray galibiyeti hatırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]