Galatasaray, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı
Spor

Galatasaray, Gaziantep ile 1-1 Berabere Kaldı

18.01.2026 11:19
Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, 4'üncü beraberliğini aldı ve evinde puan kaybetti.

GALATASARAY, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, evinde kritik puan kaybı yaşayarak ligde 4'üncü beraberliğini aldı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. İlk yarıda topa hakim olan Galatasaray, paslarla rakip kalede pozisyon üretmeye çalıştı. Gaziantep FK ise hızlı hücum aksiyonlarıyla gol aradı. Galatasaray, takım halinde savunma yapan rakibini aşamayınca devreye golsüz eşitlikle girdi. İlk yarıyı isabetsiz şut çekerek tamamlayan Galatasaray, istediği oyunu oynayamadı.

İkinci yarıda Galatasaray, etkili hücumlar üretse de pozisyonları gole çeviremedi. 73'üncü dakikada Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun ayağından bulduğu golle öne geçti. Golden sonra toparlanarak baskısını arttıran Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 84'üncü dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Galatasaray, maçın son bölümlerinde rakip kalede etkisini arttırsa da istediği galibiyet golünü bulamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, evinde kritik puan kaybı yaşayarak ligde 4'üncü beraberliğini aldı.

SÜPER LİG'DE 4'ÜNCÜ KEZ BERABERE KALDI

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 4'üncü beraberliğini aldı. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında berabere kalan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesinden de eşitlikle ayrıldı. Aynı zamanda Galatasaray, iç sahada da 3'üncü kez puan kaybı yaşamış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet elde ederken, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK karşılaşmasında yönetimi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelede geriye düştüğü esnada başlayan istifa sesleri, maç sonuna da yansıdı. Maçın son düdüğüyle birlikte RAMS Park'taki Galatasaraylı taraftarlar, "Yönetim istifa", "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın 9'unda kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada bu istatistiği koruyamadı. Galatasaray, yalnızca sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

OKAN BURUK, İLK KEZ GAZİANTEP FK'YA KARŞI PUAN KAYBI YAŞADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekip yönetiminde Gaziantep FK karşısında ilk kez puan kaybı yaşadı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki görev süresi boyunca Gaziantep FK'ya karşı 8'inci Süper Lig maçına çıktı. Ligde oynanan karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 7 kez galibiyet sevinci yaşayan Buruk, rakibine ilk kez puan kaybetti.

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 28 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 28 maçın 22'sini kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, 7'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplamda 26 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten Barış Alper Yılmaz, 7'nci kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 5'inci golünü atan milli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydetmişti.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de en fazla gole katkı sağladığı rakibi Gaziantep FK karşısındaki başarısını bu maçta da devam ettirdi. (5 gol, 2 asist)

Kaynak: DHA

