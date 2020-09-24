Galatasaray-Hajduk Split maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Hajduk Split maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.

Galatasaray-Hajduk Split maçından notlar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.

Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi. Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.

Etebo ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.

Hajduk Split, Fatih Terim, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Hajduk Split maçından notlar - Son Dakika Spor

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